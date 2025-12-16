１６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比６７１円２２銭（１・５４％）安の４万２９０５円４０銭だった。３営業日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち８割超にあたる２７９銘柄が下落した。前日の米ハイテク株安を受け、東京市場でも半導体関連銘柄を中心に下落した。米国の雇用統計などの発表を控え、利益を確定させる売りが広がったことで、東証プライム銘柄の８割超が値下が