フリーアナウンサーの徳光和夫（84）が15日放送のBS12トゥエルビ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）にゲスト出演。53歳で日本テレビを退社し、フリーに転身した理由を明かした。1989年、日本テレビを退社した徳光。「日本テレビを辞める前はニュースを担当することになったんで、ニュースっていうのは1日中、拘束されるわけですよ、報道局に。で、そのニュースをチェックしなければな