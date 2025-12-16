テレ東のドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』(2026年1月12日スタート 毎週月曜23:06〜23:55)のプレミアイベントが16日、都内で開催され、俳優の赤楚衛二と元IZ*ONEのカン・ヘウォンが登壇。ヘウォンが、撮影中に食べたお気に入りの料理を明かした。赤楚衛二とカン・ヘウォン○カン・ヘウォンはオクラがお気に入り――撮影中に食べたお気に入りのメニューがあれば、教えてください。ヘウォン:私はオクラ。