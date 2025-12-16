健康な食事法として野菜から食べる「ベジタブル・ファースト」が注目されている。ではその野菜は何をかけて食べればいいのか。同志社大学糖化ストレス研究センター客員教授の八木雅之さんは「青じそ、ゴマドレ、マヨネーズを比べたところ、血糖値の抑制効果に明確な差が出た」という――。※本稿は、八木雅之『老けない食べ方の新常識』（三笠書房）の一部を再編集したものです。■食事前に「ヨーグルト・ファースト」かつて「ベジ