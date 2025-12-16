静岡県伊東市の新しい市長が決まった。田久保眞紀前市長が「東洋大学卒業」と学歴詐称した問題をめぐり、失職したことに伴う選挙だった。元東洋大学研究助手で、神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「田久保氏が選挙後に投稿したSNSのコメントに注目が集まっている。ここに、半年以上にわたる『田久保劇場』の理由が込められているのではないか」という――。写真提供＝共同通信社静岡県伊東市長選が告示され、第一声を上げる田久保真