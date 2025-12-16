人気ドラマの舞台化で注目された『愛の不時着』がタカラヅカ・スカイ・ステージにいよいよ登場する。タカラヅカでも舞台化されると聞いた時は「ついにこの時が来た！」と胸が高鳴ると同時に、あの長編ドラマをどうやって２時間半に収めるのだろう？と心配にもなったものだ。だが、ドラマの世界観はしっかり守りつつ、タカラヅカ雪組バージョンの『愛の不時着』として無事に着地できていた。出演者もドラマの俳優をなぞるのではなく