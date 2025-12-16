【モデルプレス＝2025/12/16】元タレントの木下優樹菜が12月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。3つの弁当を公開した。【写真】芸人の30代元妻「食欲そそる」と話題の手作り弁当◆木下優樹菜、手作り弁当公開木下は「2人は今年ラストだー」とつづり、手作り弁当が3つ並んだ写真を公開。卵や鶏肉、ネギが乗ったボリューミーな内容となっていた。◆木下優樹菜の投稿に反響この投稿にファンからは「ガッツリで美味しそう」「ス