指揮者・米田覚士さんが母校の岡山城東高校でピアノ演奏 2025年9月、フランスで開かれた「ブザンソン国際若手指揮者コンクール」で優勝した米田覚士さん（29）が16日、母校のコンサートにサプライズで出演しました。 米田覚士さんが訪れたのは、母校の岡山城東高校です。16日、音楽を専攻する2年生の生徒らが企画した「中庭コンサート」が開かれました。 後輩たちを見守る米田さん。生徒らの呼