笠岡警察署 16日午後1時40分ごろ、笠岡市神島外浦の住宅から煙が上がっているのを近くで勤務中の男性が見つけ、男性から依頼を受けた同僚の女性が119番通報しました。 消防が約3時間半後に火を消し止めましたが、木造2階建ての住宅と木造平屋建ての離れが全焼しました。この家には80代の夫婦と90代の姉が暮らしていました。出火当時、3人とも家にいて、80代の夫が逃げ出す際に転倒して軽いけがをしました。妻と姉にけがはあ