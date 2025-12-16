2025年で創立100周年を迎えたバング&オルフセンは、新作のワイヤレスイヤホン「BEO GRACE（ベオ・グレイス）」を発表した。本プロダクトは音響革新と時代を超えるデザインを起用しながら、同時にクラフツマンシップを妥協なく結集するブランドの真髄を体現したモデルとなっている。長年、ACOUSTIC（アコースティック）、 DESIGN（デザイン）そして CRAFTSMANSHIP（クラフツマンシップ）という３つの軸を常に中心に考えてきたバ