何もかも値上がりしたこの1年。食卓への影響はいつまで続くのでしょうか？ 【写真を見る】野菜のサイズが小ぶりに… 玉ねぎは数％しか出回らないSサイズが増加 ｢大不作｣で卸売価格6～7割増しに キャベツは昨シーズン価格高騰もことしは平年並み 天候の影響は深刻ですが、それでもお値打ち食材はあるはずです。調査しました。 （桜沢信司気象予報士）「東海地方は先月から雨の量がかなり少ない状態です。特に11月、