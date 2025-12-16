ことしの山形県産米の一等米比率が10月31日現在で93.3パーセントと全国で4番目に高くなったことが分かりました。農林水産省のまとめによりますと10月31日現在の今年産のコメの一等米比率は県産米で93.3パーセントと去年産より0.5ポイント高くなり、全国で4番目となりました。全国で最も高いのは、岩手県で96.8パーセント、次いで、長野県が94.1パーセント、宮城県が93.4パーセントとなっています。