米沢市の住宅密集地で14日、発生した火事で、住宅など4棟が全焼したほか空き家2棟の壁が焼け、あわせて6棟の建物に被害が出ていたことが分かりました。この火事は、14日午後8時前、米沢市信夫町で火事が起き、住宅や小屋などが全焼したものです。消防によりますと、この火事で住宅3棟と小屋1棟のあわせて4棟が全焼したほか周辺の空き家2棟の壁が焼け被害は6棟に上っていたことが分かりました。焼けた家の住人はいずれも避難するな