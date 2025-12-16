¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°µ­²±¤Ë»Ä¤ëÍÆ»Ñ¤È¡¢¼Á´¶¤Î¹â¤¤ÆâÁõ¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾åµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÂ¦¤Ø°Ü¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥×¥¸¥ç¡¼¡£¥É¥¤¥ÄÀª¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥§¥¢¤Ï¡¢²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÁà½ÄÀ­¤ä²÷Å¬À­¤ÏºÇ¹â¿å½à¥×¥¸¥ç¡¼308Æ±¥¯¥é¥¹¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤¿¤Á¥ï¥´¥ó¤ÎSW¤âÁ´207Ëç¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Î1Âæ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î308¡£ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤ÎE-308¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì