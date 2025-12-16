カーリング混合ダブルスのオリンピック世界最終予選で、小穴桃里選手・青木豪選手の日本ペアがドイツに快勝です。16チーム中、オリンピック出場権をつかむのはわずかに2チーム。1勝2敗で迎えたドイツ戦。日本は、第3エンドで小穴選手が会心のダブルテイクアウト。このエンド3点を奪い、リードを広げました。その後も次々と正確なショットを披露し、試合の主導権をつかんだ日本。不利な先攻の第6エンド。青木選手のショットの場面で