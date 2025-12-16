2024年3月末でグループ活動を休止したアイドルグループ「MAG!C☆PRINCE」の大城光（30）が16日、自身のSNSを更新。第1子誕生を報告した。大城は「このたび、第一子が誕生しました」と発表し、「小さな命が無事に生まれてきてくれたことに心から感謝し、言葉にならないほどの喜びを感じています」と伝えた。「新しい環境に戸惑うこともありますが、皆様に支えていただいて日々の活動ができていることへの感謝を忘れず、今後も