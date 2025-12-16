年末年始を控え、SNS上には第三者への譲渡や転売が禁止されている航空券の譲り渡しを求める投稿が増加している。航空会社は「航空券のお名前とご搭乗者さまが同一人物でないことが確認された場合、ご搭乗いただくことができません」と注意を呼び掛けている。SNS上で増加の「#航空券譲」最近、SNS上で「#航空券譲」などと書かれた投稿が増加している。保安上の観点などから、第三者への譲渡や転売が禁止されている航空券の譲り渡し