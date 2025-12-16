「キャプテン翼」の主人公、大空翼が描かれた、Jリーグ「百年構想リーグ」の公式試合球＝16日午後、東京都千代田区Jリーグは16日、2026年2〜6月に行う特別大会「百年構想リーグ」のオフィシャルボールパートナー契約を、サッカーブランドのスフィーダを展開するイミオと締結したと発表した。色鮮やかな公式試合球には、人気漫画「キャプテン翼」の作者高橋陽一氏が描き下ろした主人公の大空翼がシュートを放つデザインが施されて