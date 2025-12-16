１６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比３７銭円高・ドル安の１ドル＝１５４円８８〜９０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、０６銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８２円０２〜０６銭で大方の取引を終えた。