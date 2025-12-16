とれた季節ハタハタが競りにかけられた日を指す初漁日は、1995年の禁漁明け以降、昨シーズンが最も遅い12月15日でした。今シーズンの初漁日はいつになるのか、男鹿市北部の漁港を取材しました。本場、男鹿市北浦で季節ハタハタ漁が始まって2週間余りです。シーズンも中盤、漁師たちは期待を込めて船を出す頻度を増やしています。「あと起こしてきたって1匹、張り切っていったけどだめ」9日の夜から、5つの船によ