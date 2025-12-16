今月12日に発生した脱線・転覆事故の影響で、一部の区間で運休していた秋田内陸線が16日の始発から全線で運転を再開しました。当面、事故があった橋の手前で一時停止した後、徐行して事故現場付近を通過することにしています。山粼愛子記者「秋田内陸線の阿仁合駅です。この駅から運転見合わせとなっていた角館駅間を運行する列車がきょうから運転を再開しました」16日の朝、運転再開にあわせて、さっそく通勤や通学で利用す