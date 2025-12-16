¡Ö¤Þ¤µ¤«ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤â¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë?¤ªÇ¦¤Ó»Ñ?¤Ç¡Ä¡£¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤é¤Î¡Á¡£¤È¤ó¤«¤Ä¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡£ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÌÜ¿¼¤ËÈï¤Ã¤¿¥­¥ã¥Ã¥×¤Ç¿È¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿?¤ªÇ¦¤Ó¥·¥ç¥Ã¥È?¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡ªÅÅ¼Ö¾è¤ë»ö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê!