全国高校駅伝（21日、京都市）の男子に初出場する飯塚駅伝部の7選手や佐藤幸之助監督らが8日、飯塚市役所に武井政一市長を訪ね「勇気を届けられる走りをしたい」「笑顔で終われるように全力で頑張る」と活躍を誓った。創部36年目で初めて射止めた悲願の都大路。チャレンジャー精神を力に変え、全員でたすきをつなぐ。（中原岳）飯塚は福岡県大会（11月2日、嘉麻市）で2時間8分21秒でゴールし、福岡第一に次ぐ準優勝。全九州高