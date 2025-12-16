福岡県警筑紫野署は16日、太宰府市青山2丁目付近の道路上で同日午前7時40分ごろ、通行中の小学生男児1人女児1人が歩いていると車から降りてきた見知らぬ男から「しね」「ばか」「ころす」などの暴言を何度も言われる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は中高年で、黒っぽい服装をしており、黒いセダン型の車に乗っていたという。