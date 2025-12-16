16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。今季4勝を挙げ年間女王に輝いた佐久間朱莉が、『年間最優秀選手賞』『賞金ランキング第1位』（2億2728万5959円）『平均ストローク第1位』（70.0585）の個人賞3冠を獲得。「本当にいい一年になったなと、改めて思いました」と晴れやかな表情を見せた。【アワード写真】脇元華のドレスが大胆すぎる件アワードへの出席は2年連続2回目。昨年は「出られてうれしい。ツアーで優勝