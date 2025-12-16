政府は、外国人による不動産取得の実態を把握するため、不動産や森林を取得する際の届け出に国籍の登録を義務付ける方針を発表しました。【映像】国籍登録を義務化を示す小野田大臣「外国人による不動産取得に対する国民の皆様の不安を解消するため、把握した情報を適切な形で公表できるように、関係省庁と連携しながら検討を進めてまいります」（小野田経済安全保障担当大臣）新たな施策では今後、不動産の移転登記の際に申請