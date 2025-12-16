一定の燃費基準を満たすと免税や減税になる「エコカー減税」について、政府・与党は、ガソリン車などの基準を厳しくする案をとりまとめました。【映像】街中を走るガソリン車など現在、ガソリン車などは、2030年度の燃費基準を80％以上満たすと、達成率に応じて自動車重量税が減税や免税されます。この制度は来年4月末が期限で、政府・与党は2年間延長する方針です。そのうえで、燃費基準を5％ずつ引き上げるほか、減税率を