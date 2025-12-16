台風並みの低気圧の襲来で、記録的な大雪や暴風に見舞われた北海道。16日朝の札幌市は、氷点下の冷え込みで路面がツルツルに変化。交差点付近は解けた雪が固まり、でこぼことし、危険な状態となっていました。通勤・通学する人も、滑りやすい足元を気にしながら慎重に歩く様子が見られました。一方、まもなく年末を迎えるのを前に、各地で準備が始まっています。福井・池田町では、地元のお年寄りたちが集まり、正月用のしめ縄作り