■全国の17日（水）の天気低気圧が日本海を東へ進み、日本付近には湿った空気が流れ込みそうです。西日本や東海では雨が降り、九州北部や中国地方は、落雷や突風に注意が必要です。北陸や東北は雨や雪、北海道では雪が降り、ふぶく所があるでしょう。関東は、日中は晴れ間もありますが、夜は、沿岸部で雨のぱらつく所がありそうです。最低気温は、西日本で16日より高くなりますが、北海道や東北北部は冷え込みが強まりそうです。日