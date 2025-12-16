実験音楽、オーディオビジュアル、パフォーミングアーツを紹介するプラットフォーム「MODE」が、2025年を締めくくる年内最後のプログラムとして、NYミニマル・ミュージック界の重鎮、アーノルド・ドレイブラット（Arnold Dreyblatt）によるアンサンブル・プロジェクト「The Orchestra of Excited Strings」の来日公演を12月18日（木）に開催する。アーノルド・ドレイブラット異彩を放ち続ける巨星が8年ぶりの帰還アーノルド・ドレ