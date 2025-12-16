福岡ソフトバンクホークスは、最寄りの地下鉄の駅から本拠地のドームまでの間に、動く歩道の設置を計画しています。球団は16日、福岡市の高島市長に対して公共空間の占用許可など支援を求めました。 ■福岡ソフトバンクホークス・太田宏昭 専務「現時点でイメージする内容を伝えるとともに、私たちだけでできないことがあり、福岡市の協力をいただきたい。」福岡ソフトバンクホークスの太田宏昭