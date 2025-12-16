冬に花を咲かせるサクラ「啓翁桜」の出荷が主力産地である山形県西川町で始まりました。ことしは夏に高温の日や雨が少ない日が続いたため生育が心配されましたが、現在のところ順調に育っているということです。県内有数の「啓翁桜」の産地として知られている西川町で、関係者が神事を行い配送の安全を祈願した後、テープにハサミを入れ出荷を祝いました。JAさがえ西村山安孫子常哉 代表理事組合長「ことしの夏は7月が非常