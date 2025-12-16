日本時間１８時００分にユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）、サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:00 予想49.8前回49.6（ユーロ圏製造業PMI) サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:00 予想53.2前回53.6（ユーロ圏