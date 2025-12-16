１６日、太原衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征４号Ｂ」。（太原＝新華社配信／王亜鵬）【新華社太原12月16日】中国は16日午前11時17分（日本時間午後0時17分）、高解像度立体観測衛星「資源3号04」を搭載した運搬ロケット「長征4号B」を山西省の太原衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。１６日、太原衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征４