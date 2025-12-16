山形県白鷹町では、伝統工芸・深山焼の干支の置物づくりが今盛んに行われています。白鷹町深山にある金田利之さん（59）の工房では、11月から干支の置物づくりが始まりました。こちらが来年の干支「午」の置物です。運搬や農作業に使われる「農耕馬」をイメージしウマの持つ力強さを表現しました。金田利之さん「重い荷物を運んだりする足の太い首の太いウマ、力強いウマをイメージしてこういうデザインにした」金田さ