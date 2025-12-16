◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝美浦トレセン＝１２月１６日エコロアルバ（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は元気いっぱいに坂路を２本駆け上がって調整した。騎乗した寺河助手が「いつも通り変わりないです。雰囲気、性格はいつも穏やかで、古馬よりドッシリしているくらいです」と明かした、大人びた気性も長所のひとつだ。前走のサウ