１６日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、福岡市の商業施設・ボスイーゾフクオカ近くで１４日、男女２人が刃物のようなもので刺されて負傷した事件を報じた。この日の番組では、無職の容疑者が殺人未遂容疑で逮捕されたことや、被害者の男性がＨＫＴ４８の運営会社スタッフだったことを伝えた。コメンテーターで出演したフリーキャスター・伊藤聡子氏は「本当に危険だなと思