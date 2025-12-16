寒い季節は煮込みハンバーグ 人気の高い「ハンバーグ」ですが、寒くなってくると「煮込みハンバーグ」にすることが多いのではないでしょうか。煮込むと時間がかかると思いそうですが、15分で作れる時短レシピを紹介します。 煮込む前に炒めることで時短を実現 1. 成形したハンバーグを焼き目がつくまで焼きましょう 2. 一緒に入れる野菜を炒めます 3. 調味料とお水を加えて煮込みましょう 先に野菜を炒めて火を通して