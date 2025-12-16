■これまでのあらすじ美優は保育園で元カレと再会し、彼の妻から嫌がらせを受けていた。彼から妻に過去の話だと言ってもらうも逆効果で、夫に相談することもできず八方塞がり状態。そんななか、週末、元カレ親子と一緒に公園へ行くことになる。忘れたい黒歴史を美化する元カレが色目を使ってきて…。元カレ親子と謎に公園で遊ぶ時間ー。そのちょっとした隙に、元カレ・隆史は昔を懐かしむように語ってきました。私にとって隆史と過