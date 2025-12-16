お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が13日放送のABCラジオ特番「なるみ・岡村の過ぎるラジオ」（後9・30）に出演。父親のエピソードを語った。ABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）で共演中のお笑いタレント・なるみから「お父さんとお母さんと3人でご飯を食べたりとか、最近大人みたいなことしてんの、ちゃんと」と話を振られると、岡村は「やっぱり年齢を重ねてきたから、もう80を超えてきて