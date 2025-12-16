お花畑すぎるー！単純に夫にイラついているのでは…？「俺って育児向いてる？」と調子に乗った夫は、さらにやりたい放題になっていくのです…。いいとこどりしていることに早く気づいて！【まんが】最後まで育児しない夫(ウーマンエキサイト編集部)