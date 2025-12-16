お笑いタレントの松嶋尚美（54）が16日までに自身のインスタグラムを更新。長男の珠丸（じゅまる）が14歳の誕生日を迎えたことを報告した。松嶋は「Happybirthdayジュマル！14歳になりました〜。おめでとう」と書き出し、バースデーケーキを前に笑顔の珠丸の写真を投稿。「パパの身長を追い越すことがまだできてない！今、同じだから、14歳の間に抜けるね。家族に優しいジュマ。大好きだよー」と成長を喜んだ。この投稿に