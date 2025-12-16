ÅÁÀâ¤Î¸µ¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤ÇÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¢®¶¶¾»»Ö¡Ê60¡Ë¤¬16Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¢®¶¶¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½é¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖºÇ¸å¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î¸ø³«¤òÍèÇ¯1·î¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¤È¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ç¡¢¡Öº£²Æ¤«¤é¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ËÍ¤Ï¸½ºß¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¡¢1·î¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ë¤ÏÂÎÎÏÅª¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸·¤·¤¤¸½¾õ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³