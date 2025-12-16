JR秋田支社は年末年始の秋田新幹線の予約状況を発表しました。混雑のピークは下りが今月30日で上りが年明けの来月3日です。JR秋田支社は今月26日から来月4日までの10日間を年末年始期間として、秋田新幹線の予約状況を発表しました。期間中は昨年度とほぼ同じ、上り下り合わせて約14万席が用意され、14日時点で全体の6割余りの約9万席が予約で埋まりました。秋田へ向かう下りのピークは今月30日火曜日で、27日土曜日か