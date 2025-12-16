秋田市の小学校で「情報」をテーマにした社会科の授業が行われました。日々ニュースを伝えるアナウンサーと記者の2人が授業のお手伝いをしました。小学5年生は、社会科の授業で農業や工業を勉強するとともに今は、「情報」について学んでいます。16日は秋田大学附属小学校の児童が、多くの情報を取り扱う「ニュース番組」について日々取材をしている、秋田放送の田村修アナウンサーと熊谷奈都子記者