【最終話】 12月15日公開 【拡大画像へ】 竹書房は12月15日、「ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた」の最終話を、竹コミ！で公開した。 本作は、世界を救った勇者が戻った現実世界に、愛が重めのダークエルフベルが追いかけてくる中乃空氏による逆異世界同棲マンガ。 最終話では、ベルの攻撃によって力尽きたヒナタが、不思議な食うかんで元