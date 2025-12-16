12月も半ばが過ぎ各地で、新年を迎える準備が本格化しています。大館市では、新年用の酒樽づくりがいまピークを迎えています。創業1931年、90年あまりの歴史を誇る、大館市の日樽です。作業場では、10月から始まった新年用の酒樽づくりがいまピークを迎えています。木の樽に入れることで、豊かな風味になるという日本酒。日樽では、樹齢100年ほどの秋田杉の板を組み合わせ、酒樽をつくっています。随所に光る職人技の