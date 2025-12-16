「東横INN那須塩原駅西口」の予約受付が12月16日（火）に始まった。2026年3月17日（火）にオープンする、客室数184室のビジネスホテル。 JR那須塩原駅西口から徒歩1分の立地。自家用車を利用すれば、那須フラワーワールドまたは塩原温泉・渓谷へは約30分、奥日光へは約1時間40分でアクセスできる。 客室にはダウンライトを採用。ヘッドボードや吊戸棚もあるなど、東横INNとして最新の仕様になって