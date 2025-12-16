今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第57回（2025年12月16日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター木俣 冬）「カイダンモットホシイ」ヘブン、怪談を気に入るヘブン「墓すばらしい」トキ「墓地ってさびしくてええですよね」