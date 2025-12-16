【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サザンオールスターズのドキュメンタリームービー『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』が、12月25日よりU-NEXTにて独占配信されることが決定した。 ■ファンの熱望に応え配信が決定！ サザンオールスターズの最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のリリースを記念し、11月